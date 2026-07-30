Площадь выгоревшей территории в Европе достигла рекордных показателей

Стремительно увеличившаяся с начала июля площадь территорий, выгоревших из-за природных пожаров в Европе, приближается к отметке в 500 тыс. гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской службы климатического мониторинга Copernicus.

Согласно представленной информации, к текущей неделе площадь выгоревших территорий с начала 2026 года увеличилась до 434,9 тыс. га. Показатели к началу июля были на уровне 126,8 тыс. га.

Кроме того, пожары привели к рекордным выбросам углекислого газа, зафиксировано девять мегатонн за неделю с 22 по 29 июля, говорится в публикации.

Отмечается, что период с 15 по 22 июля стал самым разрушительным за последние 20 лет измерений. Впервые за этот период выгоревшая площадь превысила 187,8 тыс. га, а число локальных возгораний достигло рекордных 173. Прошлые рекорды были зафиксированы на уровне 103,4 тысячи и 124 соответственно.

В этом году страны Европы столкнулись с аномальной жарой. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в центральной части Испании лесной пожар разрушил около 100 домов.