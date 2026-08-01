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Общество

Пожар на складе DNS во Владивостоке полностью потушили

МЧС: потушен пожар на складе DNS во Владивостоке, здание уничтожено огнем

Пожарные ликвидировали возгорание на складе DNS во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

«Здание склада полностью уничтожено огнем на площади около 5000 квадратных метров», — отмечается в сообщении.

В результате ЧП никто не пострадал. Дознаватели МЧС выясняют причины и обстоятельства инцидента.

Здание склада DNS, расположенное на улице Днепровской во Владивостоке, загорелось 31 июля. Пламя распространилось на площади около 1000 квадратных метров. Произошло частичное обрушение крыши здания.

Совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев исключил «стороннее воздействие» как причину возникновения пожара на складе компании.

В компании предупредили, что пожар может привести к задержке доставки заказов.

Ранее во Франции сгорели почти 200 домов, пока пожарные тушили элитные виллы.

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