Во Франции сгорели почти 200 домов, пока спасатели тушили элитные виллы

Жители французской коммуны Ле-Порж, серьезно пострадавшей от масштабных лесных пожаров в департаменте Жиронда, заявили, что пожарные бросили основные силы на защиту элитного полуострова Кап-Ферре, оставив их населенный пункт без помощи. Об этом сообщает британская газета The Times.

По ее данным, в Ле-Порже огнем уничтожены почти 200 домов, а многие жители лишились жилья. Французы утверждают, что не получили своевременных предупреждений об эвакуации и не видели пожарных, когда пламя подошло к населенному пункту.

Оказалось, что власти отдали приоритет защите дорогой недвижимости на полуострове Кап-Ферре. Пока пожарные тушили элитные коттеджи, дома простых людей сгорали. Это возмутило местных жителей, которые объединяются в социальных сетях, чтобы добиться справедливости. При этом чиновники заявили, что «сейчас надо сосредоточиться на борьбе с пожарами, а не искать виновных».

Отмечается, что в опустевшем населенном пункте начали орудовать мародеры. Полиция устанавливает личности людей, находящихся в зоне бедствия, после сообщений о разграблении оставленных домов.

30 июля газета Financial Times писала, что закрытие популярных туристических районов во Франции из-за лесных пожаров грозит производителям устриц потерей миллионов евро. После эвакуации полуострова Кап-Ферре многие фермеры не могут попасть на свои хозяйства, ухаживать за устрицами и собирать урожай. Всего последствия лесных пожаров затронули около половины местных устричных хозяйств.

Ранее площадь выгоревшей территории в Европе достигла рекордных показателей.