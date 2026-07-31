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Общество

В DNS оценили вероятность «стороннего воздействия» при пожаре на складе во Владивостоке

Глава DNS назвал маловероятным стороннее воздействие при пожаре во Владивостоке
МЧС России

Версия о том, что пожар на складе DNS во Владивостоке произошел из-за «стороннего воздействия», в данный момент представляется маловероятной. Об этом в своем Telegram-канале написал совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев.

Он обратил внимание, что в результате ЧП никто не пострадал.

«Ущерб большой, точная сумма уточняется, и это займет какое-то время. На данный момент версия стороннего воздействия представляется маловероятной», — говорится в заявлении.

По словам Алексеева, сотрудникам экстренных служб удалось предотвратить распространение огня на другие объекты. Директор добавил, что достоверное заключение о причинах пожара должны будут предоставить специалисты.

Здание склада DNS, расположенное на улице Днепровская во Владивостоке, загорелось 31 июля. Пламя распространилось на площади около 1000 квадратных метров. СМИ писали, что в здании произошло частичное обрушение крыши. Предварительно, никто из людей не пострадал. Однако окончательная информация о пострадавших станет известна только после полной ликвидации пожара и разбора завалов, заявили в Главном управлении МЧС РФ по Приморскому краю.

Ранее в пресс-службе DNS высказались о последствиях пожара на складе во Владивостоке.

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