Испания открыла пограничный переход между Мелильей и Марокко

Власти Испании постановили вновь открыть пограничный переход между автономным городом Мелилья, находящимся на севере Африки, и Марокко после 36 часов закрытия на фоне миграционного кризиса. Об этом сообщило агентство EFE.

Более суток назад на фоне наплыва огромного числа нелегальных мигрантов в автономный город Сеута было решено временно закрыть единственный работающий пограничный переход.

Почти 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки.

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов – Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газета.Ru».

Ранее Испания мобилизовала армию из-за прорыва границы мигрантами из Марокко.