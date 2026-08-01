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Общество

В России некоторым самозанятым начнут оплачивать больничные

РИА Новости: самозанятые с 1 августа смогут выходить на оплачиваемые больничные
Александр Кряжев/РИА Новости

С 1 августа 2026 года самозанятые в России получили право на оплачиваемые больничные в рамках эксперимента по добровольному страхованию, передает РИА Новости.

Эксперимент начался в России 1 января 2026 года. Он позволяет самозанятым получать выплаты по временной нетрудоспособности. Для участия необходимо подать заявление в территориальное отделение Социального фонда России (СФР) и начать перечислять страховые взносы.

Участник эксперимента сам выбирает с какой суммы оплачивать взносы — с 35 тысяч или с 50 тысяч рублей. Ежемесячный платеж составляет 3,84% от базы, то есть 1344 рубля или 1920 рублей соответственно. Право на выплату в таком случае возникает через шесть месяцев после начала участия.

Сумма, выплачиваемая гражданам в данном случае варьируется от 60% до 100%.

Как рассказала ранее «Газете.Ru» финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова, пока интерес к данному проекту у самозанятых сдержан. По данным Соцфонда, за первый квартал на добровольное пенсионное страхование поступило 574 млн рублей, на страхование нетрудоспособности — только 34 млн рублей.

Эксперт Волкова связывает это с необходимостью самостоятельно принимать финансовые решения. В отличие от наемных работников, самозанятым важно заранее продумывать, за счет каких средств они будут жить при потере дохода.

Ранее сообщалось, что самозанятые не готовы становиться индивидуальными предпринимателями.

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