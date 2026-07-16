Россиянам рассказали, как будут работать больничные для самозанятых с августа

С 1 августа 2026 года самозанятые впервые начнут получать выплаты по временной нетрудоспособности, рассказала «Газете.Ru» Татьяна Волкова, финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект».

На больничные смогут рассчитывать плательщики налога на профессиональный доход, которые в начале года добровольно подключились к новой программе социального страхования и регулярно перечисляли взносы.

Для участия самозанятому необходимо подключиться через приложение «Мой налог». Доступны два варианта страховой суммы — 35 тыс. и 50 тыс. рублей. Ежемесячный взнос — 1344 или 1920 рублей соответственно.

«Программа может быть особенно актуальна для самозанятых, у которых нет собственной финансовой подушки. Если даже несколько недель без заработка могут повлиять на бюджет, страховая выплата станет дополнительной поддержкой», — поясняет Волкова.

При этом, по ее словам, важно понимать: это страховой, а не накопительный инструмент. Если страховой случай не наступает, внесенные средства не возвращаются.

«Участие стоит оценивать исходя из своей финансовой ситуации. Тем, у кого есть резерв или другие источники дохода, необходимость в страховании может быть ниже», — отмечает эксперт.

Интерес самозанятых пока сдержан. По данным Соцфонда, за первый квартал на добровольное пенсионное страхование поступило 574 млн рублей, на страхование нетрудоспособности — только 34 млн рублей.

Эксперт Волкова связывает это с необходимостью самостоятельно принимать финансовые решения. В отличие от наемных работников, самозанятым важно заранее продумывать, за счет каких средств они будут жить при потере дохода.

Первые выплаты с 1 августа станут важным этапом для новой программы. Но возможность получить пособие не отменяет необходимости создавать собственную систему финансовой безопасности.

«Больничные могут стать дополнительным элементом защиты, но основой устойчивости остаются собственные накопления и планирование», — резюмирует Волкова.

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