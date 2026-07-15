Самозанятые не готовы становиться индивидуальными предпринимателями

Почти треть опрошенных самозанятых — 30% — категорически не готова регистрировать ИП даже при превышении годового лимита дохода в 2,4 млн рублей. Еще 39% рассматривают переход, но сомневаются в его целесообразности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом «Самозанятость.онлайн» (есть у «Газеты.Ru»).

Доход 15% участников опроса уже превысил установленный лимит либо приблизился к нему. Главным препятствием для регистрации ИП 44% респондентов назвали более высокую налоговую нагрузку. Самозанятые платят налог 4-6%, а ИП — от 6% до 15%. В финансовой и страховой сферах этого опасаются 65% опрошенных, в индустрии красоты — 62%.

Еще 36% самозанятых останавливают необходимость вести бухгалтерию и риск получить штраф за ошибку. Среди представителей финансового сектора эту причину назвали 82%. Административного давления и блокировки счетов по 115-ФЗ опасаются 18%, потери социальных выплат — 10%.

«Переход в ИП означает не только снятие ограничений, но и серьезную финансовую и бюрократическую нагрузку. 43% опрошенных прямо говорят, что их доходы не позволят окупить содержание ИП. Статус предпринимателя не является универсальным решением для всех, кто перерос самозанятость», — отметил руководитель портала Арсений Беленький.

У действующих предпринимателей больше всего трудностей вызывают кадровый учет и отчетность за сотрудников — об этом сообщили 42%. Еще 39% сложно своевременно сдавать налоговые декларации, 29% — работать с онлайн-кассами. Расчет налогов и страховых взносов, а также учет доходов и расходов назвали проблемой по 23% респондентов.

Некоторые самозанятые после приближения к лимиту переносят оплату заказов на следующий год или временно прекращают работу. Это позволяет им дольше сохранять более простой налоговый режим.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.

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