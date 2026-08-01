В РФ предложили ввести налоговый вычет на лечение животных

В России может появиться налоговый вычет на лечение животных. Об этом сообщает РИА Новости.

С инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он заявил, что миллионы россиян воспринимают домашних питомцев как полноценных членов семьи и в случае болезни животных не жалеют денег на лечение. Между тем суммы этих трат на операции и реабилитацию могут быть серьезными и в таком случае было бы разумно предоставить возможность возвращать часть расходов через налоговый вычет.

При этом механизм возврата должен работать так же как и при лечении самого человека. Для получения вычета достаточно было бы предоставить подтверждающие документы о прохождении лечения в ветеринарной клинике и чеки об оплате, отметил депутат.

По мнению парламентария, такая мера поддержит владельцев домашних питомцев и поддержит ответственное отношение к животным.

До этого депутат Госдумы Георгий Камнев рассказал, что в 2026 году россияне смогут оформить социальный налоговый вычет на сумму до 150 тысяч рублей.

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