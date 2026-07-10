Депутат рассказал, кто может получить налоговый вычет в 2026 году

Россияне в 2026 году смогут оформить социальный налоговый вычет с расходов на образование, лечение, покупку лекарств и занятия фитнесом на сумму до 150 тысяч рублей. При этом для дорогостоящего лечения ограничения по размеру расходов не предусмотрены. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Георгий Камнев.

По словам парламентария, социальный налоговый вычет распространяется на совокупные расходы на обучение, лечение, медикаменты и фитнес. Возврат части уплаченного НДФЛ рассчитывается с общей суммы, не превышающей 150 тысяч рублей. Исключение составляет дорогостоящее лечение, по которому учитывается полный объем понесенных расходов без установленного лимита.

Камнев отметил, что получить вычет можно только в том случае, если оплаченные услуги и организация, которая их оказывает, включены в перечни, утвержденные правительством.

Депутат также напомнил, что при оплате обучения детей максимальная сумма, с которой рассчитывается вычет, составляет 110 тысяч рублей на каждого ребенка для обоих родителей. Максимальный имущественный налоговый вычет при покупке жилья в 2026 году достигает 260 тысяч рублей, а по уплаченным ипотечным процентам — 390 тысяч рублей.

Кроме того, существует социальный вычет на благотворительность, позволяющий вернуть 13% от суммы пожертвований. При этом размер такого вычета не может превышать 25% годового дохода налогоплательщика.

Камнев подчеркнул, что за последние годы процедура оформления налоговых вычетов значительно упростилась. Если раньше гражданам требовалось лично обращаться в налоговую инспекцию с пакетом документов и заполнять декларацию, то теперь оформить вычет можно через личный кабинет на сайте ФНС или через работодателя.

Парламентарий добавил, что налоговый вычет формируется за счет ранее уплаченного НДФЛ, поэтому воспользоваться им могут только официально работающие налоговые резиденты России. Исключение составляют самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы. При этом сумма возврата не может превышать объем налогов, уплаченных за год. По словам депутата, граждане, для которых действует прогрессивная шкала НДФЛ со ставкой выше 13%, могут получить вычет в большем размере.

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