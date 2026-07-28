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Общество

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Депутат Гусев предложил увеличить налоговый вычет при приобретении жилья
Сергей Пятаков/РИА Новости

В РФ необходимо увеличить размеры налоговых вычетов при приобретении недвижимости и выплате процентов по ипотеке. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).

По словам парламентария, в нынешней ситуации на жилищном рынке следует предусмотреть дополнительные меры поддержки для граждан. Он считает, что нужно ввести налоговый вычет и для «второй квартиры».

«И с учетом роста инфляции, я думаю, что размер налогового вычета должен быть увеличен», — сказал политик.

Он добавил, что это может произойти.

Сейчас максимальный размер имущественного налогового вычета составляет 2 млн рублей при приобретении квартиры или строительстве жилья и 3 млн рублей с процентов по ипотеке. При ставке НДФЛ 13% возвращаемая сумма достигает 260 тыс. и 390 тыс. рублей соответственно.

До этого депутат Госдумы Георгий Камнев заявил, что россияне в 2026 году смогут оформить социальный налоговый вычет с расходов на образование, лечение, покупку лекарств и занятия фитнесом на сумму до 150 тысяч рублей. При этом для дорогостоящего лечения ограничения по размеру расходов не предусмотрены.

Ранее россиян предупредили об изменениях с налогообложением недвижимости.

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