В ГИМ рассказали о последствиях пожара в храме Василия Блаженного на Красной площади

ГИМ: интерьеры и святыни в храме Василия Блаженного не пострадали

Интерьеры и святыни храма Василия Блаженного на Красной площади (Покровского собора) не пострадали после пожара, он работает в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного исторического музея (ГИМ).

В пресс-службе музея также уведомили, что собор будет работать по обычному графику и открыт для посещения с 10:00 до 21:00.

До этого сообщалось, что в храме Василия Блаженного произошло задымление. Уточнялось, что возгорание возникло в кабинете на первом этаже. Площадь возгорания составила около 10 кв. м. К месту происшествия были стянуты около десяти пожарных машин.

До этого в Ессентуках Ставропольского края загорелся 200-летний Свято-Никольский храм. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Прокуратура региона инициировала проверку.

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