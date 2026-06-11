В Ставропольском крае загорелся 200-летний храм

В Ессентуках Ставропольского края загорелся 200-летний Свято-Никольский храм. Видеозапись опубликовал Telegram-канал 112.

По информации 112, площадь возгорания составляет 300 кв. м. Причины пожара выясняются. Прокуратура региона организовала проверку.

До этого пожар произошел в храме святой Великомученицы Екатерины в Омской области. ЧП случилось в ночь на 27 апреля в поселке Неверовка. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб быстро ликвидировали возгорание, благодаря чему здание храма удалось сохранить. Несколько окон получили повреждения.

В конце января на севере Москвы загорелся храм Усекновения главы Иоанна Предтечи. Как писали журналисты РЕН ТВ, в электрическом котле храма произошло короткое замыкание. На место происшествия выезжали огнеборцы. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Калужской области сгорела церковь.