В храме Василия Блаженного на Красной площади произошло задымление

В Москве произошло возгорание в храме Василия Блаженного

В Москве в храме Василия Блаженного на Красной площади произошло возгорание. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

Уточняется, что возгорание произошло в кабинете директора на первом этаже. Загорелись личные вещи и мебель.

«Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия были стянуты около десяти пожарных машин», — отметил собеседник агентства.

Возгорание уже потушили.

В июне в Ессентуках Ставропольского края загорелся 200-летний Свято-Никольский храм. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Прокуратура региона организовала проверку.

До этого пожар произошел в храме святой Великомученицы Екатерины в Омской области. ЧП случилось в ночь на 27 апреля в населенном пункте Неверовка. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб быстро ликвидировали возгорание, благодаря чему здание храма удалось сохранить. Несколько окон получили повреждения.

Ранее в Калужской области сгорела церковь.