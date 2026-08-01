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Общество

На Украине призвали лишать русскоязычных права на работу и образование

Бельская: русскоязычных украинцев следует лишать прав на работу и образование
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Русскоязычные украинцы должны быть лишены права на работу и получение образования в Киеве, пока говорят на русском языке. Об этом заявила арт-директор художественной платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская в интервью публицисту Максиму Прудеусу.

«Когда они поймут, что не смогут найти работу, если будут говорить по-русски. Что их ребенок не сможет оказаться в хорошем садике, или в любой школе, пока будет оставаться русскоязычным», — заявила искусствовед.

Она подчеркнула, что после Майдана в стране уже подросло русскоязычное поколение. В таких семьях не говорят о необходимости общаться на государственном языке.

До этого бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что многонациональная Украина не может сохраниться без русского языка. Он отметил, что украинская нация не может состоять исключительно из титульных украинцев. Украина — многонациональное государство. Поэтому, если страна будет существовать дальше, она сможет сохраниться только при условии сосуществования всех народов, живущих на ее территории, и учета их интересов. Азаров подчеркнул, что русский язык останется языком межнационального общения.

Ранее на Украине депутат горсовета устроил скандал из-за русского языка.

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