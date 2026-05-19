Многонациональная Украина не может сохраниться без русского языка. Об этом ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Он отметил, что украинская нация не может состоять только из титульных украинцев. Украина является многонациональным государством. Поэтому, если Украина и будет в дальнейшем существовать, она может сохраниться только при сосуществовании всех народов, проживающих на ее территории, и учета интересов этих народов. Русский язык, подчеркнул Азаров, останется языком межнационального общения.

16 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ООН и страны Европы хранят молчание о «лингвистическом геноциде» в отношении русского языка на Украине.

В начале мая стало известно, что украинские власти намерены учредить координационный совет по языковой политике. Он сосредоточится на поддержке украинского языка и противодействии влиянию русского. Как заявила языковой омбудсмен Елена Ивановская, цель работы органа — сделать украинский языком межнационального общения. Она подчеркнула, что Украина является полиэтничным государством, и сейчас русский язык по-прежнему сохраняет роль языка межнационального взаимодействия.

Ранее Ющенко пожаловался на нежелание сограждан изучать украинский язык.