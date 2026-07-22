На Украине депутат Загид Краснов устроил языковой скандал на сессии Днепровского горсовета. Об этом пишет Telegram-канал Insider UA со ссылкой на украинские СМИ.

Как сообщил ряд украинских изданий, Краснов демонстративно отказался говорить на украинском языке, потребовал разрешить ему выступать на русском и попытался представить его как некий «днепропетровский язык».

«Его выступление сопровождалось криками, оскорблениями, агрессивным поведением и открытым пренебрежением к присутствующим», — написали журналисты.

До этого бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что многонациональная Украина не может сохраниться без русского языка. Он отметил, что украинская нация не может состоять исключительно из титульных украинцев. Украина — многонациональное государство. Поэтому, если страна будет существовать дальше, она сможет сохраниться только при условии сосуществования всех народов, живущих на ее территории, и учета их интересов. Азаров подчеркнул, что русский язык останется языком межнационального общения.

Ранее Ющенко пожаловался на нежелание сограждан изучать украинский язык.