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Общество

СК возбудил уголовное дело о теракте после удара дрона по автобусу в Запорожье

СК: дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автобус в Запорожской области
Евгений Балицкий/MAX

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинского БПЛА на автобус в Запорожской области. Об этом сообщили в ведомстве.

»... Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на автобус в Запорожской области «, — говорится в публикации.

Украинский беспилотник атаковал автобус, который развозил работников Днепрорудненского железорудного комбината по домам. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, налет произошел на трассе Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка. В салоне находились 55 пассажиров и водитель. В результате удара один человек получил травмы не совместимые с жизнью, 12 получили ранения разной степени тяжести, двое работников предприятия находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, уточнил Балицкий.

Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус в ДНР.

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