Балицкий: один человек погиб при атаке ВСУ на автобус в Запорожской области

Украинский БПЛА атаковал автобус, который развозил работников Днепрорудненского железорудного комбината по домам. Об этом в «Максе» сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, налет произошел на трассе Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка. В салоне находились 55 пассажиров и водитель. В результате удара один человек погиб, 12 получили ранения разной степени тяжести, двое работников предприятия находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, уточнил Балицкий.

«Противник видел и понимал, что направляет удар по гражданскому автобусу, целенаправленно бил по мирным жителям», — подчеркнул губернатор.

Аналогичный случай произошел накануне в Донецкой народной республике (ДНР). Там Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автобусу в районе поселка Кутейниково. Автобус следовал по маршруту Краснодар — Донецк. В результате, по словам главы Амвросиевского округа Игоря Лызова, пострадали «восемь-девять» человек.

Ранее в Белгородской области почти два десятка человек пострадали при атаке ВСУ на автобус.