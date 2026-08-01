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Общество

В Тюмени увеличили число пунктов разлива питьевой воды после жалоб жителей на очереди

Губернатор Моор заявил об увеличении в Тюмени числа точек с питьевой водой до 45
Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Тюмени и Тюменском округе увеличили количество мобильных пунктов с чистой водой из-за жалоб жителей на очереди. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор.

«Нарастили до 45 количество точек, где можно набрать чистую воду. Приняли во внимание, что нужны водовозы большей емкости», — написал он.

Глава региона пояснил, что вся техника прибыла в Тюмень из разных частей юга региона, прошла всю необходимую санитарную обработку, а часть грузовиков была оперативно переоборудована. Для оперативной работы мобильных пунктов на некоторые цистерны установили так называемые краны-«гребенки».

Моор уточнил, что отъезд цистерн предусмотрен только на дозаправку, а график работы мобильных пунктов корректируется с учетом мнения жителей.

С 1 августа в регионе начнут работу больше 100 точек набора воды, добавил губернатор.

Проблемы в Тюмени начались в середине июля. Тогда вода из-под крана приобрела резкий запах канализации, некоторые тюменцы также жаловались на зуд после душа. Губернатор региона Александр Моор связал изменение запаха и привкуса с летним паводком и большим количеством органических загрязнений в Туре, уровень которой из-за сильных дождей достиг рекордных значений. В Тюмени и области ввели режим ЧС.

Ранее в Тюмени жители начали возводить дамбы.

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