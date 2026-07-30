В Тюмени жители начали возводить дамбы

Жители Тюмени устраняют последствия паводка. Об этом пишет портал Ura.ru.

Как уточняется, волонтеры сами возводят дамбы.

«Среди добровольцев, засыпающих песок в мешки, замечены местные политэлиты, которых мэр Максим Афанасьев отправил в помощь волонтерам. Сам он тоже взялся за лопату. Тем временем, жители бьют тревогу — река подтапливает районы новостроек. Уровень воды в Туре за сутки вырос еще на 3 см, теперь он на 39 см выше критической отметки», — говорится в посте.

Пик паводка ожидается 30-31 июля.

До этого губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что вода в Туре на территории города Тюмени имеет неприятный запах из-за большого количества смытых туда паводком органических соединений с полей, болот и лугов. Он уточнил, что обычно органика окисляется кислородом, но в данном случае его количество в воде сократилось в 10–12 раз, что стало также причиной массового мора рыбы. Сложившаяся ситуация отразилась и на запахе водопроводной воды.

За несколько дней до этого Моор сообщил о введении режима ЧС регионального характера в Тюмени и Тюменском округе из-за подъема уровня воды в реке Тура до 877 см. В середине июля жители некоторых районов пожаловались на вонь и низкое качество воды в домах. С 16 июля специалисты Роспотребнадзора ведут ежедневный лабораторный контроль питьевой воды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в пяти регионах России ожидаются паводки.