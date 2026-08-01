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Общество

Землетрясение произошло на севере Японии

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Японии, угрозы цунами нет
Александр Кряжев/РИА Новости

На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом свидетельствуют данные на сайте Метеорологического агентства страны.

По информации национального метеорологического управления Японии, эпицентр находился в Тихом океане к востоку от северной префектуры Аомори, очаг сейсмического явления залегал на глубине 80 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

29 июля землетрясение магнитудой 5,8 произошло на японском острове Косю, где накануне были мощные подземные толчки.

До этого в регионе Кюсю произошло мощное землетрясение. Японское метеорологическое агентство (JMA) оценило его магнитуду в 7,1. Геологическая служба США позднее сообщила о магнитуде 6,8. Эпицентр события располагался на глубине около 10 км, примерно в 20 км к югу от города Кумамото.

Ранее в Японии зафиксировали свыше 100 афтершоков после землетрясения.

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