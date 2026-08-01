Землетрясение произошло на севере Японии

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Японии, угрозы цунами нет

На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом свидетельствуют данные на сайте Метеорологического агентства страны.

По информации национального метеорологического управления Японии, эпицентр находился в Тихом океане к востоку от северной префектуры Аомори, очаг сейсмического явления залегал на глубине 80 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

29 июля землетрясение магнитудой 5,8 произошло на японском острове Косю, где накануне были мощные подземные толчки.

До этого в регионе Кюсю произошло мощное землетрясение. Японское метеорологическое агентство (JMA) оценило его магнитуду в 7,1. Геологическая служба США позднее сообщила о магнитуде 6,8. Эпицентр события располагался на глубине около 10 км, примерно в 20 км к югу от города Кумамото.

Ранее в Японии зафиксировали свыше 100 афтершоков после землетрясения.