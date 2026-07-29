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Общество

На японском острове Косю снова произошло землетрясение

NHK: на острове Косю случилось землетрясение магнитудой 5,8
Uwe Anspach/Global Look Press

На японском острове Косю, где накануне были мощные подземные толчки, произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом пишет агентство NHK.

Из сообщения следует, что толчки были зафиксированы в 22.19 по местному времени (16.19 мск). Очаг землетрясения залегал на небольшой глубине. Угрозы цунами после землетрясения не объявлялось.

Накануне в регионе Кюсю произошло мощное землетрясение. Японское метеорологическое агентство (JMA) оценило его магнитуду в 7,1. Геологическая служба США позднее сообщила о магнитуде 6,8. Эпицентр располагался на глубине около 10 км, примерно в 20 км к югу от города Кумамото. По данным местных властей, в результате стихийного бедствия не выжили как минимум 13 человек. Некоторые пострадавшие находятся в состоянии «кардиореспираторной остановки» — этот термин в Японии используют в предварительных сообщениях до официального объявления о летальном исходе.

Повреждены дороги и мосты, в нескольких зданиях возникли возгорания. Также приостановлено движение поездов, без электричества остались тысячи домов.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала спасательную операцию «настоящей гонкой со временем». По ее словам, спустя более 20 часов после землетрясения есть люди, которым по-прежнему требуется помощь. К работам привлекли свыше 4,6 тыс. человек.

Ранее в Японии зафиксировали свыше 100 афтершоков после землетрясения.

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