На японском острове Косю снова произошло землетрясение

На японском острове Косю, где накануне были мощные подземные толчки, произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом пишет агентство NHK.

Из сообщения следует, что толчки были зафиксированы в 22.19 по местному времени (16.19 мск). Очаг землетрясения залегал на небольшой глубине. Угрозы цунами после землетрясения не объявлялось.

Накануне в регионе Кюсю произошло мощное землетрясение. Японское метеорологическое агентство (JMA) оценило его магнитуду в 7,1. Геологическая служба США позднее сообщила о магнитуде 6,8. Эпицентр располагался на глубине около 10 км, примерно в 20 км к югу от города Кумамото. По данным местных властей, в результате стихийного бедствия не выжили как минимум 13 человек. Некоторые пострадавшие находятся в состоянии «кардиореспираторной остановки» — этот термин в Японии используют в предварительных сообщениях до официального объявления о летальном исходе.

Повреждены дороги и мосты, в нескольких зданиях возникли возгорания. Также приостановлено движение поездов, без электричества остались тысячи домов.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала спасательную операцию «настоящей гонкой со временем». По ее словам, спустя более 20 часов после землетрясения есть люди, которым по-прежнему требуется помощь. К работам привлекли свыше 4,6 тыс. человек.

Ранее в Японии зафиксировали свыше 100 афтершоков после землетрясения.