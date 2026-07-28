«Люди с ожогами и переломами». В Японии произошло «беспрецедентно сильное» землетрясение

В Японии в результате землетрясения пострадали более 80 человек

В Японии на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. В районе стихийного бедствия разрушены здания, повреждения дороги и мосты. Без электроснабжения остались почти 50 тысяч домовладений. По предварительной информации, пострадали более 80 человек. Местные жители назвали подземные толчки «беспрецедентно сильными». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю, сообщил телеканал NHK. Наиболее сильные толчки ощущались в населенных пунктах Уки и Хикава.

«В некоторых районах возникли пожары или отключено электричество, зафиксировано повреждение дорог и мостов, обрушение зданий <…> Наш приоритет — поисково-спасательные операции, которые ведут полиция и пожарные», — заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Министерство обороны уже направило около 3600 военнослужащих в пострадавшие от стихийного бедствия районы.

После землетрясения объявлялось предупреждение об угрозе цунами высотой до 1 метра для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро, но его вскоре отменили.

Атомные электростанции «Сэндай» и «Гэнкай» работают в штатном режиме. Однако без электроснабжения остались около 48 тысяч домовладений.

Некоторые компании — в частности, Sony, Bridgestone, Honda и Daihatsu — приостановили деятельность своих филиалов на острове . А на заводе Nippon Paper Industries из-за подземных толчков обрушилась дымовая труба — потеряна связь с несколькими сотрудниками предприятия.

По последним данным, число пострадавших в префектуре в результате землетрясения превысило 80 человек.

«Поступают люди с ожогами и переломами, полученными в результате того, что они оказались зажаты под обломками <…> Машины скорой помощи постоянно привозят пострадавших», — приводится заявление одной из местных больниц.

После землетрясения произошел сильный взрыв в торговом центре Aeon в городе Касима. Здание получило серьезные повреждения — обрушились конструкции второго этажа. Удалось спасти четырех человек, однако местонахождение еще 10 остается неизвестным. Точная причина инцидента неизвестна.

« После взрыва с неба посыпался белый пепел », — добавил местный житель.

Еще около 10 человек получили травмы в специализированном доме престарелых в поселке Хикава. Сотрудник учреждения рассказал, что постояльцы, которые сидели в инвалидных колясках, упали, а его коллеги «порезали руки об разбившиеся предметы и истекали кровью».

«Я работал за столом, когда здание внезапно сильно затряслось. Ухватился за стол, но тряска была настолько сильной, что я не смог удержаться», — поделился мужчина.

Кроме того, обрушилась часть каменной стены феодального замка Кумамото, который входит в список национальных сокровищ Японии.

«Это было беспрецедентно сильное землетрясение <…> Оконные рамы отвалились, а парковка потрескалась», — поделился очевидец.

Землетрясение застало одного из российских туристов в поезде, который направлялся из города Саги в сторону Нагасаки.

«В момент землетрясения поезд остановился на стации Кубота — в 70 километрах от города Кумамото», — сообщает SHOT.

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В Российском союзе туриндустрии сообщили, что туроператоры не получали обращений от российских путешественников после землетрясения в Японии. По предварительной информации, организованных туристов из РФ в затронутых бедствием районах немного.

«В случае изменения обстановки туристы будут оперативно проинформированы, а программы при необходимости скорректированы», — говорится в сообщении.

Российское посольство в Японии также не получило обращения от граждан РФ, уточнило ТАСС.

После землетрясения магнитудой 7,1 в районе Кумамото произошло 113 повторных землетрясений магнитудой от 1,9 до 6,1. Японское метеорологическое агентство предупредило о высокой вероятности «крупномасштабных землетрясений в ближайшие два-три».

Последнее крупнейшее землетрясение в Кумамото магнитудой 7,3 произошло в апреля 2016 года. Тогда из-за стихийного бедствия погибли 273 человека, 2809 получили травмы.

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«Не затронет Россию»

Землетрясение в Японии не представляет никакой опасности для России, сообщил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

«Землетрясение в Японии произошло на юге. Оно никак не затронет Россию», — отметил он в беседе с News.ru.

В Примгидромете уточнили, что побережье Приморского края надежно защищено географическим положением: с востока — полуостровом Камчатка и Курильскими островами, с юга — Японским архипелагом и Корейским полуостровом.

«Приморскому краю ничего не угрожает», — приводит «Интерфакс» заявление организации.

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Тихоокеанский центр предупреждения о цунами Национальной метеорологической службы США (NWS Pacific) в свою очередь сообщил об отсутствии угрозы цунами для Гавайев.