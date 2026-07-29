После мощного землетрясения в Японии произошло еще более сотни афтершоков

После землетрясения на юго-западе Японии специалисты зафиксировали более 100 афтершоков, сообщает «Би-би-си».

Японское метеорологическое агентство (JMA) предупредило жителей о вероятности новых сильных подземных толчков в течение ближайшей недели, особенно в следующие два-три дня.

Землетрясение произошло во вторник в регионе Кюсю. JMA оценило его магнитуду в 7,1. Геологическая служба США позднее сообщила о магнитуде 6,8. Эпицентр располагался на глубине около 10 км, примерно в 20 км к югу от города Кумамото.

По данным местных властей, в результате стихийного бедствия не выжили как минимум 13 человек. Некоторые пострадавшие находятся в состоянии «кардиореспираторной остановки» — этот термин в Японии используют в предварительных сообщениях до официального объявления о летальном исходе.

Повреждены дороги и мосты, в нескольких зданиях возникли возгорания. Также приостановлено движение поездов, без электричества остались тысячи домов.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала спасательную операцию «настоящей гонкой со временем». По ее словам, спустя более 20 часов после землетрясения есть люди, которым по-прежнему требуется помощь. К работам привлекли свыше 4,6 тыс. человек.

Спасатели разбирают завалы на бумажной фабрике и в торговом центре в префектуре Кумамото, где могут находиться люди. В Aeon Mall примерно через час после первого толчка произошел взрыв. Глава сети магазинов Акио Есида сообщил, что человеческие потери в результате инцидента составили три человека, еще трое числятся пропавшими без вести. В торговом центре работали около 2,7 тыс. человек, четверо госпитализированы.

Более 7 тысяч человек размещены в эвакуационных центрах. В зоне бедствия температура воздуха достигает +35°C. Министр обороны Синдзиро Коидзуми сообщил, что в Кумамото направят около 300 кондиционеров.

Ранее японские власти назвали число пострадавших при землетрясении.