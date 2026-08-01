В Татарстане объявили режим опасности атаки беспилотников

Режим беспилотной опасности введен на территории республики Татарстан. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике в своем канале в мессенджере «Макс».

Также в ведомстве добавили, что угроза атаки распространяется на города Казань и Зеленодольск.

До этого аналогичный режим ввели в ряде регионов России — Пензенской и Саратовской областях, а также на территории Мордовии.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице уничтожены четыре украинских дрона. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.

Сигнал «Беспилотная опасность» означает, что дроны обнаружены в соседних регионах. Если угроза становится реальной для конкретного населенного пункта, сигнал повышается до «Угроза атаки беспилотника». Чем отличаются разные виды предупреждений и что делать после получения сигнала — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Татарстан и Дагестан подверглись налету украинских беспилотников.