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Армия

Татарстан и Дагестан подверглись налету украинских беспилотников

Беспилотники атаковали НПЗ и склады в Татарстане и порт Каспийска в Дагестане
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Татарстан и порт Каспийска в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот России».

По его данным, под удар попали нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и склады в Казани, Зеленодольске и Нижнекамске.

В настоящее время происходит налет БПЛА на порт Каспийска в Дагестане, где расположена база Каспийской флотилии, отмечается в сообщении.

В ночь на 31 июля ВСУ атаковали Волгоград беспилотниками. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате массированного налета БПЛА повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частное домовладение в Красноармейском районе.

Атака дронов привела к пожару на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. Кроме того, загорелись складские помещения в Дзержинском районе, в том числе логистический объект Wildberries. Глава региона добавил, что пострадали пять человек.

Также при ночной атаке БПЛА в городе Гуково Ростовской области был поврежден многоквартирный жилой дом. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в результате прилета дрона произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жителей дома эвакуировали в пункт временного размещения. Пострадали два человека, один из них находится под завалами. Ведутся спасательные работы, добавил Слюсарь.

Ранее военный эксперт рассказал, как защитить Россию от дронов ВСУ.

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