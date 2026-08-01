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Общество

В Мордовии предупредили об опасности атаки дронов

В Мордовии объявили сигнал опасности атаки БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

На территории Мордовии объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило правительство республики в своем Telegram-канале.

«На территории Республики Мордовия объявлен сигнал «Беспилотная опасность»», — следует из сообщения властей.

До этого в Тульской области средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным главы региона Дмитрия Миляева, никто не пострадал. Он добавил, что, предварительно, не зафиксировано повреждений зданий и инфраструктуры.

31 июля министерство обороны России сообщило, что средства ПВО за месяц сбили более 21 тыс. беспилотников ВСУ над территорией Российской Федерации. Больше всего дронов было сбито 24 и 25 июля — 937 и 1060 БПЛА соответственно. Наибольшее число атак приходилось на европейскую часть России.

В частности, по информации Минобороны России, дежурные средства ПВО в ночь с 30 на 31 июля уничтожили 371 беспилотник самолетного типа над территорией страны.

Ранее сообщалось, что многоквартирный дом поврежден при атаке БПЛА на Ростовскую область.

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