В Саратовской области объявили угрозу БПЛА

В Саратовской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, информация об угрозе поступила от Министерства обороны РФ.

«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения», — написал Бусаргин.

Беспилотную опасность объявили также на территории Мордовии.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице уничтожены четыре украинских дрона. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.

Сигнал «Беспилотная опасность» означает, что дроны обнаружены в соседних регионах. Если угроза становится реальной для конкретного населенного пункта, сигнал повышается до «Угроза атаки беспилотника». Чем отличаются разные виды предупреждений и что делать после получения сигнала — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Татарстан и Дагестан подверглись налету украинских беспилотников.