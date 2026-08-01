Россия стала лидером по росту турпотока в Шанхай

Турпоток россиян в Шанхай вырос на 132% за год

За первое полугодие 2026 года Шанхай посетили 355,7 тысячи российских туристов — это на 132% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на городской департамент культуры и туризма.

Отмечается, что Россия возглавила список стран мира по темпам роста количества туристов, посетивших Шанхай. Всего за указанный период число иностранных туристов в мегаполисе составило 4,1 млн, увеличившись на 32,4% в годовом исчислении.

По данным агентства, в 2025 году туристический поток из России в Шанхай вырос на 59%. Тогда мегаполис посетили около 385 тысяч россиян.

Специальный представитель президента России Борис Титов заявлял, что Китай может выйти на первое-второе место среди самых популярных зарубежных направлений для российских туристов, если двусторонний безвизовый режим будет продлен после конца 2026 года. По данным погранслужбы ФСБ, в первом квартале россияне совершили 396 тыс. туристических поездок в Китай — на 62,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В начале 2026 года Китай стал третьим по популярности направлением для российских туристов после Египта и Турции.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко подтвердил, что Россия и Китай обсуждают возможность сохранения безвизового режима на постоянной основе. По его словам, упрощение взаимных поездок является приоритетным направлением работы российского дипломатического ведомства.

Ранее турэксперт рассказал, какие виды туризма в Китае популярны среди россиян.