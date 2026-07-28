Китай и РФ могут сохранить безвизовый режим

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью порталу «Развитие Арктики и Дальнего Востока» заявил, что Россия и Китай обсуждают возможность сохранения безвизового режима.

«Обсуждаются перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе», — отметил дипломат.

По его словам, упрощение взаимных поездок граждан представляет собой одно из приоритетных направлений работы российского дипломатического ведомства, «в том числе на азиатском векторе».

22 июля заместитель генерального директора «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ» Наталья Дорошенко рассказала, что отмена визового режима между Россией с Китаем оказала заметное влияние на развитие взаимного туризма как в частном, так и в корпоративном сегменте.

Она объяснила, что после введения безвизового режима для поездок в Китай россиянам стал нужен лишь действующий загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее шести месяцев.

По словам Дорошенко, страна была востребована у российских граждан и ранее, но после отмены визового режима интерес оказался значительно устойчивее.

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