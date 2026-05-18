Китаю предрекли лидерство по популярности у российских туристов

Китай может выйти на первое-второе место среди самых популярных зарубежных направлений для российских туристов, если двусторонний безвизовый режим будет продлен после конца 2026 года. Об этом «Газете.Ru» заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

По его словам, туристический поток между двумя странами за последние месяцы заметно оживился: Китай открыл безвизовый въезд для россиян раньше — 15 сентября 2025 года, и это быстро сказалось на спросе. До Нового года бронирование отелей в КНР самостоятельными туристами из России выросло на 70%, сказал Титов.

«Рост продолжился и в 2026 году. По данным Погранслужбы ФСБ России, в первом квартале россияне совершили 396 тыс. туристических поездок в Китай. Это на 62,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В начале 2026 года Китай стал третьим по популярности направлением для российских туристов после Египта и Турции. В Россию за январь — март с туристическими, деловыми и личными целями приехали 220 тыс. граждан Китая. Это на 24% больше, чем годом ранее, и лучший показатель с начала пандемии коронавируса, после которой трансграничный туризм резко просел. По словам Титова, такой прирост держится с сентября, когда китайская сторона объявила о безвизовом режиме», — привел данные Титов.

Титов подчеркнул, что безвизовый режим важен не только для туризма, но и для деловой активности. Он упрощает короткие поездки, переговоры и инспекции производств, особенно в приграничных районах.

При этом потенциал роста, по оценке Титова, пока далеко не исчерпан: китайские туристы в России по-прежнему чаще выбирают Москву, Санкт-Петербург и приграничные города Дальнего Востока, а массового разворота в сторону «глубинной России» еще не произошло. Россияне, в свою очередь, в основном ездят в Пекин, Шанхай, северо-восточные регионы Китая и на Хайнань, а внутренние провинции и менее известные города КНР пока растут точечно, но не стали массовыми направлениями, уточнил Титов.

По его мнению, серьезных аргументов против продления безвизового режима после его истечения в конце года сейчас нет. Этому способствует высокий спрос на поездки в Китай, ограничения на выдачу россиянам шенгенских виз и нестабильность ряда других туристических направлений, включая Ближний Восток и Кубу, сказал спецпредставитель президента.

Он добавил, что более заметному росту мешают сервисные и финансовые барьеры. Одним из возможных решений может стать совместная цифровая платформа «Молния», которая объединит мессенджер для туристов, гидов, отелей и туроператоров, платежные инструменты, маркетплейс для бронирования отелей, билетов и экскурсий, а также путеводители, карты и расписание транспорта, считает Титов. Он добавил, что сейчас эти задачи тоже решаются, но разрозненно, из-за чего туристам и бизнесу приходится тратить больше времени и сил.

