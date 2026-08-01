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Общество

На подлете к Москве уничтожили несколько украинских беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, летевших на Москву
Inna Varenytsia/Reuters

Четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены на подлете к Москве. Об этом в «Максе» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — говорится в публикации.

Специалисты экстренных служб осуществляют работу на месте падения обломков БПЛА.

До этого два беспилотных летательных аппарата ВСУ были уничтожены силами противовоздушной обороны в Тульской области.

31 июля министерство обороны России сообщило, что средства ПВО за месяц уничтожили более 21 тыс. беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Российской Федерации. Больше всего дронов было сбито 24 и 25 июля — 937 и 1060 БПЛА соответственно. Наибольшее число атак приходились на европейскую часть России.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о тысячах украинских беспилотников, сбитых за неделю.

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