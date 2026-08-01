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Общество

В аэропорту Московского региона сняли ограничения

В аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Евгений Одиноков/РИА Новости

В аэропорту Московского региона Жуковский сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщила Росавиация.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Тем временем аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Ограничения также ввели в аэропорту Тамбова.

31 июля министерство обороны России заявило, что за месяц средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 21 тысячи беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о тысячах украинских беспилотников, сбитых за неделю.

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