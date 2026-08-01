В аэропорту Московского региона сняли ограничения

В аэропорту Московского региона Жуковский сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщила Росавиация.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Тем временем аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Ограничения также ввели в аэропорту Тамбова.
31 июля министерство обороны России заявило, что за месяц средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 21 тысячи беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ.
Ранее в Минобороны РФ рассказали о тысячах украинских беспилотников, сбитых за неделю.