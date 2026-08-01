В аэропорту Тамбова ввели ограничения

В аэропорту Тамбова (Донское) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, ввели для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, аэропорт Домодедово начал отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить ее причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин авиакомпания обязана обеспечить пассажира набором определенных услуг. Например, при задержке от двух часов человек может рассчитывать на напитки, от четырех — на питание. В случае, если рейс состоится лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аэропорт Жуковский временно прекратил обслуживать рейсы.