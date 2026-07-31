В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Росавиация: аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает самолеты

Аэропорт Сочи временно прекратил прием и отправку авиарейсов в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) в мессенджере «Макс».

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

31 июля в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5103 БПЛА самолетного типа. Кроме того, российские военные нейтрализовали семь снарядов РСЗО HIMARS.

До этого военный эксперт Владимир Евсеев заявил «Газете.Ru», что для эффективного уничтожения украинских беспилотников в зоне СВО и, следовательно, защиты от них регионов РФ российской армии необходим комплекс мер, который включает в себя удары по пунктам управления дронами на Украине.

Ранее авиакомпания отказала в перелете пассажирке с инвалидностью и нарвалась на иск.