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Общество

Авиакомпания отказала в перелете пассажирке с инвалидностью и нарвалась на иск

Британская модель не смогла попасть на рейс British Airways из-за инвалидности
Samanta Bullock/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель-инвалид Саманта Буллок рассказала, что стюардессы British Airways отказались пустить ее на борт, поскольку она путешествовала одна. Об этом сообщает Daily Mail.

Два месяца назад Буллок забронировала билет на рейс из Нью-Йорка, где присутствовала на показе мод Bullock Inclusive и конференции ООН по правам людей с ограниченными возможностями, в родной Лондон.

Женщина прибыла в аэропорт имени Джона Кеннеди, но во время посадки члены экипажа заявили, что не смогут помочь ей добраться до туалета и эвакуировать в чрезвычайной ситуации. По этой причине пассажирка не смогла попасть на борт.

«Мне отказали [в перелете] не из-за проблем с билетом, нарушения техники безопасности или отсутствия документов. Мне отказали, потому что я инвалид и путешествую самостоятельно», — написала она в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

После многочасовых обсуждений Буллок пересадили на рейс American Airlines, еще раз уточнив, сможет ли она самостоятельно добраться до туалета.

«Я считаю, что это дискриминация по признаку инвалидности. У меня все задокументировано, и я намерена подать на них в суд», — отметила пострадавшая.

Авиакомпания British Airways уже принесла Буллок извинения.

«Мы сожалеем о том, что случилось, и в срочном порядке выясняем, что именно произошло. Мы поддерживаем прямой контакт с клиентом, пока изучаем обстоятельства», — говорится в официальном заявлении.

Ранее пассажирка «Уральских авиалиний» дважды отсудила компенсацию за пролитый кипяток.

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