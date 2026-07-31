Точки «чистой воды» организовали для жителей Тюмени после их жалоб

Точки «чистой воды» организовали в Тюмени на базе соцучреждений после жалоб жителей

Точки «чистой воды» организовали на базе социальных учреждений Тюмени, чтобы жители могли получить воду хорошего качества и без запаха. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В этих пунктах на базе школ, детсадов и больниц организована подача воды, прошедшая очистку. По словам главы региона, в городе и округе таких точек оборудовано более 40, список их будет пополняться.

Соответствующее распоряжение Моор сделал после того, как накануне на площадках у машин-водовозов в Тюмени и округе скопились очереди.

До этого жители в разных районах Тюмени жители пожаловались на сильный неприятный запах воды и ее качество. Моор объяснил, что неприятный запах воды связан с рекордным летним половодьем.

В региональном управлении Роспотребнадзора заявили о безопасности водопроводной воды, несмотря на жалобы местных жителей.

28 июля Моор ввел режим ЧС регионального характера в Тюмени и Тюменском округе из-за подъема уровня воды в реке Тура до 877 см. В середине июля из-за недостатка кислорода в воде произошел массовый мор рыбы, а жители некоторых районов пожаловались на вонь и низкое качество воды в домах.

Ранее в Тюмени жители начали возводить дамбы.