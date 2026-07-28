Роспотребнадзор заявил о безопасности водопроводной воды в Тюмени

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо заявила о безопасности водопроводной воды, несмотря на жалобы местных жителей на неприятный запах. Об этом сообщает информационное агентство «Тюменская линия».

По ее словам, качество воды по всем показателям безопасности — микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и токсикологическим — полностью соответствует норме.

«Остается превышение по запаху и привкусу — то есть по органолептическим показателям», — сказала Шарухо.

Она также призвала жителей кипятить воду в профилактических целях.

28 июля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о введении режима ЧС регионального характера в Тюмени и Тюменском округе из-за подъема уровня воды в реке Тура до 877 см. В середине июля из-за недостатка кислорода в воде произошел массовый мор рыбы, а жители некоторых районов пожаловались на вонь и низкое качество воды в домах. С 16 июля специалисты Роспотребнадзора ведут ежедневный лабораторный контроль питьевой воды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители Тюмени оплатили независимую проверку водопроводной воды.