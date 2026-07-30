Губернатор Тюменской области объяснил причину запаха от воды в Туре

Вода в Туре на территории города Тюмени имеет неприятный запах из-за большого количества смытых туда паводком органических соединений с полей, болот и лугов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на платформе «Макс».

Он уточнил, что обычно органика окисляется кислородом, но в данном случае его количество в воде сократилось в 10–12 раз, что стало также причиной массового мора рыбы. Сложившаяся ситуация отразилась и на запахе водопроводной воды.

В то же время руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо заявила о безопасности водопроводной воды, несмотря на жалобы местных жителей на неприятный запах. По ее словам, качество воды по всем показателям безопасности — микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и токсикологическим — полностью соответствует норме. В профилактических целях она все же призвала кипятить воду.

28 июля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о введении режима ЧС регионального характера в Тюмени и Тюменском округе из-за подъема уровня воды в реке Тура до 877 см. В середине июля жители некоторых районов пожаловались на вонь и низкое качество воды в домах. С 16 июля специалисты Роспотребнадзора ведут ежедневный лабораторный контроль питьевой воды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в пяти регионах России ожидаются паводки.