Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Губернатор Тюменской области объяснил причину запаха от воды в Туре

Губернатор Моор объяснил запах воды в Тюмени попавшей в Туру органикой
Kazakova Yana/Shutterstock/FOTODOM

Вода в Туре на территории города Тюмени имеет неприятный запах из-за большого количества смытых туда паводком органических соединений с полей, болот и лугов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на платформе «Макс».

Он уточнил, что обычно органика окисляется кислородом, но в данном случае его количество в воде сократилось в 10–12 раз, что стало также причиной массового мора рыбы. Сложившаяся ситуация отразилась и на запахе водопроводной воды.

В то же время руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо заявила о безопасности водопроводной воды, несмотря на жалобы местных жителей на неприятный запах. По ее словам, качество воды по всем показателям безопасности — микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и токсикологическим — полностью соответствует норме. В профилактических целях она все же призвала кипятить воду.

28 июля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о введении режима ЧС регионального характера в Тюмени и Тюменском округе из-за подъема уровня воды в реке Тура до 877 см. В середине июля жители некоторых районов пожаловались на вонь и низкое качество воды в домах. С 16 июля специалисты Роспотребнадзора ведут ежедневный лабораторный контроль питьевой воды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в пяти регионах России ожидаются паводки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне перестали встречаться с друзьями спонтанно. Можно ли сохранить отношения, если видеться раз в год
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!