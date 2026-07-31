В Армении коньячный завод оппозиционера перешел под госконтроль

Коньячный завод оппозиционера, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна перешел под госконтроль. Об этом сообщили в прокуратуре Армении.

Управление и хранение акций завода «Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Арарат Ной» было передано Республике Армения в лице Министерства экономики.

В июле компания «Араратцемент» Царукяна была передана в управление и под охрану государства.

В начале июня в отношении Царукяна было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах». В качестве меры пресечения судом был избран запрет на выезд из страны.

До этого Царукян подал заявление в суд против премьер-министра Никола Пашиняна и национального телевещателя.

Ранее Медведев назвал новым витком репрессий ходатайство о лишении неприкосновенности Царукяна.