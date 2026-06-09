Против лидера «Процветающей Армении» возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна. Об этом сообщили «Интерфакс» в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

Уголовное производство инициировано по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах». В качестве меры пресечения судом избран запрет на выезд из страны.

До этого ЦИК страны предоставил уточненные данные, по которым партия «Процветающая Армения» не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. В ответ на это в партии заявили о многочисленных случаях кражи голосов и потребовали их пересчета на ряде участков.

8 июня политолог Илья Ухов сообщил в своем Telegram-канале, что «Процветающая Армения» преодолела 4% и прошла в парламент. По его словам, это разбило надежды Пашиняна на конституционное большинство. После таких результатов против партии Царукяна развернулась мощнейшая кампания репрессий и подавления, отметил политолог.

В тот же день премьер страны Никол Пашинян заявил о победе своей партии на парламентских выборах до подсчета всех голосов. Когда журналисты поинтересовались, откуда он знает результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов с избирательных участков, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты. Кроме того, доверенные лица партии присутствовали на всех участках.

Ранее в Армении потребовали пересчета голосов на 555 участках.