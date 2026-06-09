Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Против лидера «Процветающей Армении» возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено против главы партии «Процветающая Армения» Царукяна
Vahram Baghdasaryan/Reuters

Уголовное дело возбуждено против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна. Об этом сообщили «Интерфакс» в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

Уголовное производство инициировано по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах». В качестве меры пресечения судом избран запрет на выезд из страны.

До этого ЦИК страны предоставил уточненные данные, по которым партия «Процветающая Армения» не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. В ответ на это в партии заявили о многочисленных случаях кражи голосов и потребовали их пересчета на ряде участков.

8 июня политолог Илья Ухов сообщил в своем Telegram-канале, что «Процветающая Армения» преодолела 4% и прошла в парламент. По его словам, это разбило надежды Пашиняна на конституционное большинство. После таких результатов против партии Царукяна развернулась мощнейшая кампания репрессий и подавления, отметил политолог.

В тот же день премьер страны Никол Пашинян заявил о победе своей партии на парламентских выборах до подсчета всех голосов. Когда журналисты поинтересовались, откуда он знает результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов с избирательных участков, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты. Кроме того, доверенные лица партии присутствовали на всех участках.

Ранее в Армении потребовали пересчета голосов на 555 участках.

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!