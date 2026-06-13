Глава «Процветающей Армении» подал в суд на Пашиняна

Оппозиционер Царукян подал в суд на Пашиняна и общественное телевидение Армении

Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян подал заявление в суд против премьер-министра Никола Пашиняна и национального телевещателя. Соответствующая информация опубликована на портале судебной статистики datalex.am.

Царукян требует от телеканала опровержения сообщений о том, что его политическая сила была основана «по указке» экс-президента страны Роберта Кочаряна. Кроме того, политик намерен взыскать с медиа $32,5 тыс., а также добиться возмещения судебных расходов.

Что касается премьер-министра, то от него Царукян требует опровержения высказываний в свой адрес. Утверждается, что Пашинян называл его преступником, шпионом и агентом, а также обвинял в организации криминального сговора и разграблении народа Армении.

Дополнительно Царукян планирует взыскать с главы правительства $24,5 тыс. в качестве компенсации морального вреда, нанесенного клеветой и оскорблениями.

7 июня в Армении состоялись выборы в парламент, участие в которых приняли 16 партий и два избирательных блока. «Процветающая Армения» не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер. 9 июня Генпрокуратура Армении завела против Царукяна дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах».

Правящая партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила на выборах 49,81% голосов. Блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна набрал 23,29%. Замкнул тройку лидеров альянс «Армения», возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, с результатом 9,94%.

Ранее «Процветающая Армения» обвинила ЦИК в попытке помешать прохождению партии в парламент.