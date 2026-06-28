Медведев прокомментировал дело против Царукяна

Власти Армении запустили новый виток репрессий в отношении неугодных ему представителей оппозиции. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал обращение прокуратуры Армении в ЦИК республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии «Процветающая Армения» Гагика Царукян.

«Подобные нападки, наряду с массированным применением административного ресурса, стали отличительной чертой прошедших в республике выборов — что в корне расходится с заверениями властей о приверженности «защите демократических принципов», — сказал он.

По словам Медведева, Россия «не может оставаться в стороне от происходящих в братской Армении».

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Спустя неделю ЦИК подвел окончательные итоги выборов. Согласно результатам, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Ее 58 287 голосов составляют 3,9%. Таким образом в парламент войдут партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%). «Гражданский договор» сможет единолично сформировать кабмин.

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.