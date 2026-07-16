Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Компанию армянского оппозиционера Царукяна передали под госуправление

В ГП Армении сообщили о взятии под госуправление «Араратцемент» Царукяна
Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Компания «Араратцемент» армянского оппозиционера, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна передана в управление и под охрану государства. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Армении.

В заявлении говорится, что компания передана под охрану государства в рамках производства по делу о конфискации «имущества незаконного происхождения», на основании ходатайства генпрокуратуры.

В ведомстве напомнили, что 9 октября 2023 года в Антикоррупционный суд был подан иск против Царукяна и связанных с ним лиц «с требованием конфискации имущества незаконного происхождения», в котором, среди прочего, требовалась конфискация акций «Араратцемента» в пользу государства.

В начале июня 2026 года в отношении Царукяна было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах». В качестве меры пресечения судом был избран запрет на выезд из страны.

13 июня Царукян подал заявление в суд против премьер-министра Никола Пашиняна и национального телевещателя.

Ранее Медведев назвал новым витком репрессий ходатайство о лишении неприкосновенности Царукяна.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!