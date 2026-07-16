Компанию армянского оппозиционера Царукяна передали под госуправление

В ГП Армении сообщили о взятии под госуправление «Араратцемент» Царукяна

Компания «Араратцемент» армянского оппозиционера, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна передана в управление и под охрану государства. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Армении.

В заявлении говорится, что компания передана под охрану государства в рамках производства по делу о конфискации «имущества незаконного происхождения», на основании ходатайства генпрокуратуры.

В ведомстве напомнили, что 9 октября 2023 года в Антикоррупционный суд был подан иск против Царукяна и связанных с ним лиц «с требованием конфискации имущества незаконного происхождения», в котором, среди прочего, требовалась конфискация акций «Араратцемента» в пользу государства.

В начале июня 2026 года в отношении Царукяна было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах». В качестве меры пресечения судом был избран запрет на выезд из страны.

13 июня Царукян подал заявление в суд против премьер-министра Никола Пашиняна и национального телевещателя.

Ранее Медведев назвал новым витком репрессий ходатайство о лишении неприкосновенности Царукяна.