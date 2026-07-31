Одесский район частично обесточен из-за аварии

Одесский район в одноименной области Украины частично обесточен в результате аварийного отключения. Об этом сообщила пресс-служба украинской энергетической компании ДТЭК.

Перед этим, по информации украинского издания «Украина.ру» в Одессе звучали взрывы. На кадрах, выложенных Telegram-канале издания, можно увидеть клубы дыма, поднимающиеся вверх.

В ночь на 31 июля вооруженные Силы России атаковали украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, используемые для поставок украинской армии. В результате ударов в порту Одесса были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для Вооруженных сил Украины. Кроме того, при переходе морем южнее Одессы под удар российских сил попал сухогруз, осуществлявший доставку военного груза в один из портов Украины.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин назвал удар ВС РФ по порту Одессы адекватным ответом на внешнюю политику Украины. Он отметил, что такие меры необходимы и лишают Украину возможности атаковать Россию.

Ранее Зеленский попросил Трампа разрешить использовать Starlink над Россией.