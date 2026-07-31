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Политика

Стало известно о тайной просьбе Зеленского к Трампу относительно России

Atlantic: Зеленский попросил Трампа разрешить использовать Starlink над Россией
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме призвал американского коллегу Дональда Трампа добиться разрешения использовать систему Starlink над территорией России для усиления ударов БПЛА. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники.

По данным собеседников, Зеленский попросил Трампа добиться разрешения от Илона Маска использовать Starlink для усиления ударов БПЛА. Как отмечается в материале, Маск разрешал использовать Starlink только на территории Украины, а также в Крыму. Кроме того, SpaceX, ограничила использование Starlink на территории России.

Зеленский объяснил свою просьбу необходимостью поражения небольших и мобильных целей, особенно ракетных батарей с баллистикой, которые российские войска используют для нанесения ударов по Украине.

Когда президенты встретились в Белом доме, Трамп сказал украинскому коллеге, что рассмотрит просьбу, но не указал, будет ли она удовлетворена, уточнили источники. Трамп сообщил Зеленскому, что поговорит об этом с Маском, но не назвал сроков этого разговора или своего окончательного решения, пишет издание.

Трамп не дал однозначного ответа, что ставит под сомнение будущее плана, констатирует The Atlantic.

До этого Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой предоставить экстренный «зимний пакет» из трехсот ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, Украина рассчитывает получить 300 перехватчиков к зиме. Украинский лидер сообщил, что «Трамп обещал попытаться помочь, но также ясно дал понять, что это будет сложно из-за необходимости в перехватчиках в войне с Ираном».

Ранее в Германии пришли к выводу о невозможности Украины повлиять на исход конфликта.

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