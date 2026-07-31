Более 20 тысяч иностранцев вернулись из Сеуты в Марокко

Около 25 тыс. мигрантов, нелегально прибывших в испанский автономный город Сеута, добровольно вернулись в Марокко. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на МВД.

По информации ведомства, всего в город прибыли 50 тыс. человек.

До этого издание El Mundo писало, что испанского премьер-министра Педро Санчеса, который прибыл в Сеуту, встретили криками «сукин сын». Судя по кадрам, опубликованным СМИ, сотни жителей вышли на площадь Пласа-де-лос-Рейес перед зданием правительственной делегации, чтобы выразить протест по поводу массового притока мигрантов. Кроме того, горожане требовали отставки Санчеса. По данным издания, люди приветствовали Педро Санчеса возгласами «Санчес, в отставку» и «вон, вон».

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мигранты из Марокко попытались взять штурмом еще один испанский город.