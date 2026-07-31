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Общество

«Сукин сын»: в Сеуте встретили премьера Испании

El Mundo: премьера Испании Санчеса встретили в Сеуте криками «сукин сын»
Susana Vera/Reuters

Испанского премьер-министра Педро Санчеса, который прибыл в город Сеута, встретили криками «сукин сын». Видео публикует El Mundo.

Судя по кадрам, сотни жителей вышли на площадь Пласа-де-лос-Рейес перед зданием правительственной делегации, чтобы выразить протест по поводу массового притока мигрантов.

Кроме того, горожане требовали отставки Санчеса. По данным издания, люди приветствовали Педро Санчеса возгласами «Санчес, в отставку» и «вон, вон». Как уточняют журналисты, Санчес прилетел Сеуту, чтобы встретиться с главой местного правительства Хуаном Вивасом.

Почти 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки.

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мигранты из Марокко попытались взять штурмом еще один испанский город.

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