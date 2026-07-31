Марокканские власти пресекли попытки массового проникновения в автономный город Мелилья

Hespress: в Марокко пресечены попытки массового проникновения в Мелилью

Власти Марокко пресекли попытки массового проникновения в автономный город Мелилья на побережье Средиземного моря. Об этом сообщает издание Hespress.

«Десятки молодых людей попытались штурмовать пограничный переход Бени-Ансар, ведущий в Мелилью, чтобы пробраться на его территорию», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы предотвратить проникновение через границу, потребовалось вмешательство сил безопасности, также в районе была объявлена тревога.

30 июля газета El Mundo со ссылкой на источник в полиции писала, что около 20 тысяч мигрантов могли попасть в автономный испанский город Сеута, расположенный на севере Африки.

Отмечается, что только за последнюю неделю 1,5 тысячи мигрантов добрались до Сеуты вплавь, другие пришли из Марокко пешком.

Испанские власти приняли решение задействовать военных для обеспечения безопасности в автономном городе.

Позже глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с захватом Рима варварами.

Ранее страны ЕС захотели сделать Узбекистан пристанищем для мигрантов.